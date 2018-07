"Les hommes m'agacent" : Barack Obama plaide pour le "women empowerment"

"Tous les jours, je lis le journal et je me dis : 'Les gars, qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?! Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous ?" Dans un discours prononcé ce mercredi à Johannesbourg, en Afrique du sud, Barack Obama a plébiscité l'implication des femmes en politique... au détriment des hommes ! Et cela pour une bonne raison. Lorsqu'une femme présente dans le public et originaire du Kenya lui demande comment se lancer en politique dans un pays corrompu, l'ancien président démocrate déclare : "Ces derniers temps, les hommes m'agacent. (...) Nous sommes violents, nous sommes des harceleurs, nous ne savons pas gérer nos affaires. Je pense que donner plus de pouvoirs aux femmes sur le continent - cela va améliorer notre politique."