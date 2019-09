Les images de Jean-Luc Mélenchon devant le tribunal de Bobigny

PHOTO HEBDO - Haut les mains, Jean-Luc Mélenchon a été photographié devant le Tribunal de Bobigny.

Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches ont comparu devant le tribunal de Bobigny. Ces membres de la France insoumise sont accusés de rébellion lors d'une perquisition au siège du mouvement. Mains levées vers le ciel, visage grave et tête rentrée dans les épaules, le leader de LFI a été photographié à l'entrée du tribunal, au centre d'une foule compacte où figurent ses soutiens, des journalistes et des policiers. Une posture qui évoque à la fois un geste d'encouragement et un signe de rédition. A découvrir également : Lors de sa visite à la frontière mexicaine, Donald Trump a été photographié en train de signer un barreau en métal pour laisser une trace de son passage. Riyad a dévoilé des débris de drones et de missiles qui pourraient impliquer indirectement l'Iran dans les attaques contre les infrastructures pétrolières d'Arabie saoudite. Et enfin en Indonésie, un nuage de pollution inquiétant envahit toute la région suite à des feux de forêt.