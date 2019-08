Les incendies en Amazonie vus du ciel

L'Amazonie continue de brûler. En deux jours, plus de 1 600 nouveaux feux se sont déclarés. Cette catastrophe écologique mobilise désormais des milliers d'hommes. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a été poussé à agir par la communauté internationale. Nos envoyés spéciaux ont pu constater l'ampleur du drame.



