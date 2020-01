Les indices qui accréditent la thèse du missile après le crash d'un Boeing en Iran

Une enquête à laquelle Donald Trump a déjà promis de participer. Il faut dire que les services américains semblent déjà bien informés sur le drame, distillant au compte-gouttes dès jeudi plusieurs détails. Notamment la captation d'un signal radar iranien localisant l'avion. Puis, quelques secondes plus tard, le repérage par des satellites américains de deux missiles à courte portée, tirés depuis le sol et s'approchant de l'avion avant d'exploser. Les services américains auraient aussi interceptés une communication entre Iraniens, confirmant que des missiles ont fait s'écraser l'avion ukrainien.

Autre argument sur lequel s'appuie le Canada : une vidéo d'une vingtaine de secondes, qui montrerait le moment où un missile frappe l'appareil. La séquence a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, on peut voir un objet lumineux grimpant rapidement vers le ciel et frappant ce qui semble être un avion. La vidéo, qui n'a pas pu être formellement authentifiée, a été publiée par plusieurs médias, dont le New York Times sur son site internet. Pour accréditer la thèse d'un tir de missiles, accidentel ou non, les autorités canadiennes fondent également de grands espoirs dans l'étude des boîtes noires de l'appareil. Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont arrivés à Téhéran pour participer à l'enquête et notamment au décryptage de ces boîtes.

Malgré les éléments à charge qui s'accumulent ces dernières heures, l'Iran campe sur sa position. "Une chose est sûre, cet avion n’a pas été touché par un missile", a répété, ce vendredi Ali Abedzadeh, président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO).