Les intempéries perturbent le Nouvel An des Britanniques

Vendredi 29 décembre 2017, l'aéroport international de Glasgow en Écosse a dû suspendre ses vols pendant quelques heures. Pour cause, dix centimètres de neige se sont accumulés dans la région en deux heures. Les températures étaient particulièrement basses et on avait même atteint les -12°C par endroit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.