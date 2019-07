Les Iraniens reprennent l'enrichissement de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord sur le nucléaire, Trump les invite à la prudence

Dimanche, l’Iran a confirmé reprendre l’enrichissement de l’uranium au-dessus de 3,67 %, c’est à dire au-delà du niveau interdit par l’accord sur le nucléaire iranien, conclu en juillet 2015. Cette annonce du porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique Behrouz Kamalvandi suscite l’inquiétude de la communauté internationale, puisque c’est une nouvelle menace pour l’accord, après le retrait unilatéral des Etats-Unis en mai 2018.





Cet accord, qui avait nécessité 21 mois de négociations secrètes, avait entériné 12 ans de crise autour du dossier nucléaire iranien. Le 14 juillet 2015, un compromis était enfin signé entre Téhéran et le groupe des Six (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne et Allemagne). En contrepartie de la levée des sanctions économiques américaines, déployées à son encontre depuis 2005, l’Iran renonçait officiellement à se doter de l’arme atomique. Il lui permettait également de développer son programme nucléaire civil, sous surveillance étrangère.