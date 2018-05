Les Israéliens craignent une escalade des tensions avec l'Iran

Depuis des années, le gouvernement israélien encourage Donald Trump à dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou s'est donc réjoui de cette décision. Mais l'État hébreu craint la montée en puissance de l'Iran dans la région. L'armée israélienne est en état d'alerte et renforce sa défense antimissile tout le long de la frontière avec la Syrie. Dans le plateau du Golan dans le nord, l'armée a demandé aux civils de se tenir prêts en cas d'attaque iranienne.



