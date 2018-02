Les Jeux Olympiques sont-ils un instrument politique ?

La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont rapprochés à l’occasion des JO d’hiver. Des signes de dégel qui ont provoqué beaucoup d'espoirs depuis l'ouverture de la cérémonie vendredi 9 février 2018. Mais cette trêve offerte par les Jeux Olympiques peut-elle déboucher sur des vrais résultats ?



