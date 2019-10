Les Kurdes bombardés par les Turcs

JT 13H - La situation s'aggrave dans le nord de la Syrie. Après le départ des troupes américaines, la zone a été prise d'assaut par les forces turques depuis le 9 octobre 2019.

La Turquie lance son offensive contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Depuis le 9 octobre 2019, de nombreuses positions ont été bombardées faisant plus de quinze morts et des dizaines de blessés. Des centaines de civils kurdes ont été contraints de fuir. La guerre semble s'être installée dans la région après le retrait des forces américaines.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.