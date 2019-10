Les Kurdes "ne nous ont pas aidés" pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi Trump se trompe

À LA LOUPE - Lors d'un échange avec des journalistes, Donald Trump a affirmé que les Kurdes n'avaient pas "aidé" les États-Unis et leurs alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une contre-vérité.

La petite phrase a interloqué, parfois choqué. Pour justifier l'absence de réaction américaine à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie, Donald Trump a expliqué que les Kurdes n'avaient "pas aidé" les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et le "D-Day" en Normandie. Affirmant s'appuyer sur "un article très très puissant", une tribune de Kurt Schlichter, un ancien militaire, publiée sur le site "conservateur" Townhall, le président américain a développé son argumentaire... mais en réécrivant quelque peu l'histoire.

"Les Kurdes se battent pour leur terres, il faut que vous compreniez", a-t-il lâché. "Ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie, par exemple". Si, on s'en tient aux faits et uniquement aux faits, Trump a raison de dire que les Kurdes n'ont pas pris part au débarquement en Normandie le 6 juin 1944, la première partie de sa justification, elle, est en revanche erronée. Contrairement à ce qu'a énoncé le président des États-Unis, des soldats kurdes ont bien participé à certaines opérations fomentées par les Alliés pendant le second conflit mondial.