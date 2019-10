Les Kurdes sous la menace de l'armée turque et de Daech

JT 20H - Notre envoyé spécial Benoît Christal, en direct de Dohuk (Kurdistan irakien), nous décrit l'ampleur du chaos dans lequel est plongé le nord de la Syrie.

Avec le retrait américain du nord de la Syrie, les Kurdes ne peuvent plus faire face à toutes les menaces. La région est la proie de plusieurs gouvernements et de milices armées incontrôlables. Le réveil de Daech est particulièrement inquiétant. Des femmes djihadistes détenues dans un camp de prisonniers se seraient procurées des armes et auraient engagé le combat contre leurs gardiens ce lundi soir.



