Les marchés financiers en grande forme

Les performances de Wall Street, des places européennes et de la Bourse de Paris ont progressé au premier semestre. Pour Paris, la hausse a atteint les 17%. C'est la meilleure performance en dix ans. Les valeurs affichant les plus fortes hausses sont notamment Airbus, LVMH et Atos. Comment expliquer ces performances des marchés financiers ?



