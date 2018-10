Les méthodes des espions russes révélées

Quatre espions russes qui auraient piraté le système informatique du siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont été expulsés par les Pays-Bas. Les services secrets néerlandais ont notamment découvert une borne Wi-Fi et des équipements électroniques dans la voiture qu'ils ont louée. Une fois de plus, l'Occident accuse la Russie de cyberattaque menée par le GRU, le renseignement militaire russe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.