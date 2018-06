Les migrants à bord de l'Aquarius enfin arrivés en Espagne

Le calvaire prend fin pour les 630 migrants à bord de l'Aquarius. Après huit jours d'errance dans la Méditerranée, ils ont débarqué au port de Valence, en Espagne, exténués mais soulagés. Plus de 1 000 volontaires ainsi que des équipes de secours, ont été mobilisés pour les accueillir ce matin du 17 juin vers 8h. Une prise en charge physique et psychologique a été mise sur pied. Par ailleurs, l'Aquarius est devenu le symbole de l'incapacité de l'Europe à gérer la crise migratoire.



