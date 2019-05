Les Palestiniens acceptent un cessez-le-feu avec Israël à Gaza après une escalade de violences

Les leaders palestiniens à Gaza ont accepté un cessez-le-feu avec Israël, après une escalade de violence ces deux derniers jours entre groupes armées palestiniens et Israël. 1 la suite de la médiation de l'Egypte, le cessez-le-feu est entré en vigueur à 04h30 (01h30 GMT), ont précisé un responsable du Hamas et un autre du groupe djihad islamique sous couvert d'anonymat. Un responsable égyptien a également confirmé l'information toujours sous couvert de l'anonymat, tandis qu'une porte-parole de l'armée israélienne n'a pas souhaité faire de commentaire. Dimanche 5 mai, les affrontements entre Israël et Gaza se poursuivent au deuxième jour d'une flambée de violence qui a coûté la vie à au moins 4 Israéliens et 19 Palestiniens, et qui réveille le spectre d'un nouveau conflit.