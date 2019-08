Les parents de Nora Quoirin, la jeune Franco-Irlandaise disparue en Malaisie, offrent une récompense pour toute information utile

10 000 livres sterling : c'est la somme que les parents de Nora Quoirin ont promis en guise de récompense à toute personne livrant des informations aidant à retrouver la trace de leur fille. "Nora est notre première enfant. Elle est vulnérable depuis le jour où elle est née. Elle est très précieuse pour nous et cette histoire nous brise le cœur. Nous appelons toute personne ayant des informations à propos de Nora à nous aider à la trouver", a déclaré sa mère, lors d'une conférence de presse donnée lundi 12 août.





Alors que les secours entament leur deuxième semaine de recherches, les parents de l'adolescente sont toujours convaincus de l'enlèvement de leur fille, âgée de 15 ans et souffrant d'un léger handicap. La jungle ayant été ratissée en long et en large, la possibilité que l'adolescente franco-irlandaise n'y soit plus est sérieusement envisagée par ses proches. Pour l'heure, les autorités malaisiennes considèrent toujours l'affaire comme une disparition, bien qu'ils n'aient pas écarté la piste criminelle.