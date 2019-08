Les pays du G7 sont-ils vraiment les champions des inégalités ?

Quant aux pays du G7 (la France, les Etats-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et l'Allemagne), s'ils ont eux aussi vu les inégalités de revenus augmenter depuis de nombreuses années, l'indice de Gini est très différent d'un pays à l'autre.





Commençons par le plus mauvais élève : les Etats-Unis. Selon les chiffres de l'OCDE, en terme d'inégalités de revenus, le pays de Donald Trump a atteint les 39,1% en 2016. Un pourcentage bien au-dessus de la moyenne, qui rappelons-le, était de 31,8% cette même année. Auprès de l'AFP, Thomas Piketty, économiste français, explique ce phénomène par "l'effondrement des plus bas revenus" aux Etats-Unis, mais aussi par "une inégalité considérable en matière d'éducation" et "une fiscalité de moins en moins progressive" dans ce pays. Par ailleurs, parmi les pays du G20, les Etats-Unis sont 6e en terme d'inégalités et 39e sur 154 pays, à l'échelle mondiale, selon un classement du "World Factbook" de la CIA. Néanmoins, si l'OCDE ne donne que très peu de chiffres permettant de distinguer une évolution, nous pouvons noter que l'indice de Gini est en baisse par rapport à 2013, où il était de 39,6%.





Les Etats-Unis devancent de plus de 5 points le Japon, qui est le deuxième pays le plus inégalitaire du G7. En 2015, le pays atteignait les 33,9%. Un pourcentage en augmentation, en 2012, le pays était à 33%. Il est 78e au classement mondial. La grande-part d'emplois non-réguliers dans l'économie expliquerait ce fort indice. Autres sources de ces inégalités, une culture du travail basée sur l’ancienneté, des discriminations à l’encontre des femmes, un vieillissement rapide de la population, et un pays très centralisé autour de Tokyo.





L'Italie est troisième, avec un indice qui atteint les 33,1% en 2016, selon Eurostat. Des inégalités qui s'aggravent, l'indice ayant augmenté d'un point en dix ans (en 2006, il était de 32,1%). Un indice, là aussi au-dessus de la moyenne de l'OCDE, qui s'expliquerait notamment par une concentration du patrimoine chez les plus riches et un taux de diplômés parmi les plus bas d'Europe.