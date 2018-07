Les pèlerins célèbrent la Saint-Jacques

La Saint-Jacques se célèbre le 25 juillet de chaque année. Pour l'occasion, de nombreux pèlerins dont des Français ont entrepris plusieurs semaines de marche pour atteindre le pied de la cathédrale qui lui est dédiée. Au fil de leurs étapes, ils sont heureux de faire un détour vers le bureau des pèlerins pour récupérer la Compostela. Sur place, le défilé des géants a marqué le lancement des festivités. Et le 25 juillet, dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, 25 prêtres commencent la messe par la cérémonie de l'encensoir qui vole à plus de 70 km/h.



