Les pierres de Stonehenge ont-elles été déplacées depuis un site encore plus ancien ?

Le site de Stonehenge est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. À en croire des archéologues, les 80 mégalithes qui forment le monument pourraient venir en fait de Waun Mawn, dans le sud-ouest du Pays de Galles, à plus de 200 kilomètres de là. Une équipe de chercheurs de l'University College de Londres (UCL) a découvert qu'un cercle datant de 3000 ans avant J-C avait copié la structure de cet autre cercle de pierre. Or ce dernier présente exactement le même diamètre (110 m) et le même alignement face au lever du soleil lors du solstice d'été.

La datation des sédiments du sol et du charbon présents à Waun Mawn (où il ne reste désormais que quatre monolithes encore debout) montre que les pierres ont été érigées environ 400 ans avant celles de Stonehenge. Les chercheurs émettent donc l'hypothèse que les pierres bleues et grises qui forment l'édifice ont pu y être déplacées par ses constructeurs au fur et à mesure que leur communauté a migré vers l'Angleterre. Un travail titanesque quand on sait que la plus grande pèse plus de 40 tonnes.