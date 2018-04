Les pirates informatiques nord-coréens font beaucoup de dégâts

Les discussions pour la prochaine rencontre entre le président nord-coréen Kim Jong-un et Donald Trump ne se porteront pas uniquement sur les essais nucléaires. Les cyberattaques menées par les pirates du régime nord-coréen seront également à l'ordre du jour. En effet, le pays en compte des milliers. Parmi eux, on trouve les plus agressifs de la planète avec pour cible, son voisin du Sud. Les experts en cybersécurité ont déjà attribué à ces hackers le pillage de 80 millions de dollars appartenant à la banque centrale du Bangladesh et le développement du logiciel malicieux Wanna Cry.



