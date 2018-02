Les pom pom girls Nord-Coréennes: les stars des Jeux Olympiques de Pyeongchang

Deux cent vingt neufs supportrices triées sur le volet (elles doivent respectent des critères stricts en taille, âge et situation sociale) étaient toujours présentes à chaque compétition où la Corée du Nord participait. Avec leur belle chorégraphie et leur manteau rouge, il était impossible de les rater. Mais surveillées de très près par des policiers, il était impossible pour les journalistes de les approcher. Que pensent d'elles les Sud-Coréens, habitués à plus de liberté ?



