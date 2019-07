Les questions que posent la découverte de missiles français en Libye

"Ces armes étaient destinées à l'autoprotection d'un détachement français déployé à des fins de renseignement en matière de contreterrorisme", a détaillé le ministère des Armées. Et Florence Parly de poursuivre que ces munitions, "endommagées et hors d'usage", étaient temporairement stockées dans un dépôt en vue de leur destruction" et "n'ont pas été transférées à des forces locales".





Paris n'a cependant pas expliqué comment les missiles ont fini sur cette base. "Comment les forces spéciales auraient-elles pu abandonner de telles armes ? Pourquoi en étaient-elles équipées ? Et surtout, pourquoi Haftar a-t-il récupéré ces missiles s’ils ne pouvaient pas servir ?", s'interroge ainsi Olivier Faure, premier secrétaire du PS et membre de la commission de défense, dans Mediapart. Le média d'investigation se demande par ailleurs comment des missiles "endommagés et hors d’usage" pouvaient bien protéger les soldats français. "Ou alors, avaient-ils été déjà utilisés, par qui et dans quelles conditions ?"





Une autre "incohérence" est soulevée par Mediapart, qui se demande pourquoi des unités censées mener des opérations "antiterroristes" seraient armées de missiles antichar.