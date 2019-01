Les recherches continuent pour retrouver Yulen, 2 ans, tombé dans un puits de 100 m de profondeur mais l'espoir s'amenuise

Une centaine de spécialistes sont mobilisés depuis l'aube samedi 18 janvier pour réaliser ce tunnel le plus rapidement possible. Car à mesure que les minutes passent, les chances de retrouver Yulen en vie s'amenuisent. Pourtant, les autorités évitent de se prononcer sur les chances que l'enfant soit encore en vie. "Nous croyons en la possibilité de le retrouver vivant et nous nous battons tous pour le retrouver vivant", a déclaré le chef de la protection civile de la région de Malaga, Rafael Galvez.