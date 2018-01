Les révélations d’une autre actrice porno embarrassent un peu plus Donald Trump

Donald Trump n’avait assurément pas besoin de ça. Après les révélations du Wall Street Journal faisant état, vendredi, d’un possible arrangement à 130.000 dollars entre le milliardaire et l’actrice porno Stephanie Clifford – surnommée Stormy Daniels – pour taire l’existence d’une relation extraconjugale, une autre star de film X, Alana Evans, a donné un peu plus d’épaisseur et de crédit à l’affaire.





"Stormy m'a dit qu'elle avait rencontré Donald Trump au tournoi et qu'elle devait le retrouver plus tard dans la soirée. Elle m'a invitée, me disant que Donald savait très bien qui j'étais et qu'il voulait me rencontrer", raconte Alana Evans dans le Daily Beast. "Elle m'a appelée plusieurs fois malgré le fait que j'avais refusé. Je pouvais entendre qu'elle était avec Donald, qui disait 'Allez Alana, on va s’amuser. Viens faire la fête, on t’attend'." Un coup dur pour la Maison-Blanche, qui n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat.