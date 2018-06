Les Saoudiennes ont enfin pris le volant

L'Arabie saoudite a été le dernier pays au monde à interdire aux femmes de conduire. A Riyad, l'interdiction a été levée ce dimanche 24 juin 2018 à minuit. Certaines femmes n'ont pas attendu une minute de plus pour prendre le volant et profiter de leur nouveau droit. Un jour historique pour celles qui ont attendu cette liberté depuis tant d'années.



