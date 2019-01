Les sauveteurs tentent de s'approcher de Yulen, 2 ans, tombé dans un puits de 100 m de profondeur mais l'espoir s'amenuise

Une centaine de spécialistes sont mobilisés depuis l'aube samedi 18 janvier pour réaliser ce tunnel le plus rapidement possible. Car à mesure que les minutes passent, les chances de retrouver Yulen en vie s'amenuisent. Pourtant, les autorités évitent de se prononcer sur les chances que l'enfant soit encore en vie. "Nous croyons en la possibilité de le retrouver vivant et nous nous battons tous pour le retrouver vivant", a déclaré le chef de la protection civile de la région de Malaga, Rafael Galvez.





La perforation de ce tunnel, pour lesquelles les machines "les plus puissantes du marché" ont été apportées, pourrait durer une quinzaine d'heures "si les conditions sont favorables", a glissé Ángel García Vidal, dirigeant l'équipe de techniciens. Quand ce tunnel atteindra les 80 mètres de profondeur - niveau où se trouverait l'enfant - une équipe spécialisée dans le sauvetage des ouvriers mineurs accidentés sera chargée de connecter le tunnel avec le puits. Et cette étape pourrait durer une vingtaine d'heures.





La galerie horizontale de quatre mètres "va être creusée manuellement avec l'aide d'un pic si le terrain est mou. Sinon, nous utiliserons les outils utilisés dans l'industrie minière comme le marteau piqueur et les explosifs", a détaillé Juan López-Escobar. "Il faut se rendre compte que nous réalisons en quelques jours une opération qui prend habituellement des mois, sans aucune étude géologique", a souligné Juan López-Escobar, représentant du Corps des ingénieurs des mines sur place.