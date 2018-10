Les secours peinent à s'organiser après le tsunami en Indonésie

Les secours tentent de retrouver des survivants trois jours après le très violent séisme qui a provoqué un tsunami sur l'île des Célèbes, au nord de l'archipel indonésien. Le bilan officiel fait état de 844 morts, mais il est sans doute très sous-évalué. Selon les Nations unies, 191 000 personnes ont besoin d'urgence d'une aide humanitaire. Ces rescapés n'ont toujours pas accès à l'eau potable, à la nourriture et aux médicaments.



