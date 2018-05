Les secrets de fabrication d'une Formule 1

Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 est prévu pour dimanche 27 mai 2018. Certaines de ces voitures en carbones à plus de 200 km/h de moyenne sont fabriquées par Renault. Pour le constructeur automobile tricolore, la conception de ce genre de voitures coûte extrêmement cher. Les fraiseuses géantes pour sculpter les coques de Formule 1 coûtent, par exemple, deux millions d'euros. Le budget général de la fabrication, lui, reste secret.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.