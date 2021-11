Les services de renseignements russes démentent tout projet d’invasion de l'Ukraine

"Les Américains brossent un tableau terrifiant avec des hordes de chars russes s'apprêtant à écraser des villes ukrainiennes, assurant qu'ils ont des ‘informations fiables’ sur de telles intentions de la Russie", a réagi le SVR dans un communiqué transmis aux agences de presse russes. Mais ces affirmations transmises aux alliés de Washington restent selon lui "des informations absolument fausses sur une concentration de forces sur notre territoire en vue d'une invasion militaire de l'Ukraine". Moscou avait déjà plusieurs fois démenti toute ambition d’invasion, le Kremlin dénonçant dimanche une "hystérie" américaine.

Ces déclarations, inhabituelles de la part des services secrets russes, tentent d’éteindre l’incendie, alors que l’escalade des tensions entre Moscou et les pays occidentaux se poursuit, six mois après le retour de mouvements de forces russes et d’exercices militaires à la frontière ukrainienne. L’Otan et l’Union européenne ont aussi exprimé ces dernières semaines leurs inquiétudes face à la mobilisation de troupes russes autour de l’Ukraine.

Invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro (voir la vidéo en tête de cet article), le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué dimanche que la France était “préoccupée de l’accumulation de forces aux frontières de l’Ukraine, à la limite du Donbass”, dans l’est du pays. “Nous avons prévenu que toute violation de la frontière ukrainienne et toute intrusion auraient des conséquences extrêmement graves pour la suite”, a-t-il mis en garde, décrivant “un voisin encombrant, parfois insupportable, mais avec lequel il faut parler”.