Les stars du football brésilien ont-elles influencé le raz de marée du candidat d'extrême-droite ?

Comme leur candidat, les footballeurs ont surtout fait campagne sur internet. Mais l’un d’eux est allé encore plus loin. Felipe Melo, joueur au club brésilien Palmeiras, a dédié l’un de ses buts à Bolsonaro en direct. À l'issue d'un match, il a ainsi lâché devant les caméras : "Ce but est pour notre futur président, Bolsonaro." Si le club a précisé que sa prise de position n'engageait que lui, cette sortie a tout de même été bien entendue par les supporters. Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS, spécialisée sur l’impact du sport dans les relations internationales estime en effet que "les footballeurs ont un statut à part entière au Brésil". Et d'ajouter : "Ils détiennent une exposition considérable et la moindre parole est interprétée, amplifiée et disséquée."





Carole Gomez rappelle qu’il n’est pas rare que les footballeurs brésiliens s’impliquent en politique. Elle s'explique : "Il y a évidemment l’exemple incontournable de Socrates, qui est resté dans la mémoire et l’histoire du foot brésilien, mais plus récemment, on a Romario, élu de gauche au Sénat." Deux noms du football aux idéaux radicalement opposés à ceux que défendent aujourd’hui les stars du foot brésilien.