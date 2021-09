Les talibans annoncent avoir pris le contrôle du Panchir, dernière poche de résistance en Afghanistan

Les talibans, seuls maîtres de l'Afghanistan. De retour au pouvoir dans le pays depuis la mi-août, ils ont affirmé lundi avoir pris le contrôle "complet" de la vallée du Panchir où s'était organisée la résistance à leur encontre. "Avec cette victoire, notre pays est désormais complètement sorti du marasme de la guerre. Les gens vivront maintenant dans la liberté, la paix et la prospérité", a déclaré dans un communiqué le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid. "Des insurgés ont été tués et le reste a fui. La respectable population du Panchir a été sauvée des preneurs d'otage. Nous (lui) assurons que personne ne fera l'objet de discrimination. Ils sont tous nos frères et nous travaillerons ensemble pour un pays et un objectif", a-t-il par ailleurs assuré.