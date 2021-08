Les talibans au pouvoir : quel risque pour le patrimoine culturel afghan ?

Mais en février 2021, plusieurs mois avant leur prise éclair du pouvoir, les insurgés assuraient qu'il était de leur "devoir" de "protéger, surveiller et préserver avec force" les richesses culturelles de l'Afghanistan. Des responsables ont d'ailleurs promis de protéger le musée national afghan et ses collections de valeur, a indiqué ce vendredi Mohammad Fahim Rahimi, le directeur du musée dans une interview jeudi, selon Le New York Times. Les talibans auraient installé une petite garde armée à l'extérieur du musée pour éviter tout pillage, a ajouté le directeur, qui dit avoir rencontré les responsables insurgés mercredi. Pour l'heure, le musée est fermé pour une période encore indéfinie. Pour autant, malgré ces signaux envoyés par les talibans, faut-il craindre qu'ils réitèrent les saccages du passé ?

Ils sont les auteurs de ce qui est encore considéré comme l'un des pires crimes archéologiques jamais commis. Les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan, 20 ans après leur précédent règne et le dynamitage, en 2001, de deux Bouddhas géants sculptés au Ve siècle au cœur d'une falaise à Bamiyan (centre du pays). La destruction de ces deux statues de 55 et 38 mètres de haut est tristement restée comme le symbole d'un régime obscurantiste, hostile à la culture.

Quelques jours après leur coup de force de ce mois d'août, l'Unesco, elle, a déjà indiqué "suivre de près" les événements en Afghanistan, "particulièrement préoccupée par le sort des femmes et des enfants". Mais l'agence onusienne a aussi rappelé l'importance du patrimoine dans ce pays, "riche et diversifié, d'une grande valeur pour l'ensemble de l'humanité" et "qui doit être sauvegardé".

L'organisation a notamment cité le musée national de Kaboul, le musée d'art islamique de Ghazni, les sites du patrimoine mondial de l'Unesco que sont le minaret et les vestiges archéologiques de Jam et le paysage culturel, et les vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan.