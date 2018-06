L'Europe déchirée par les tensions autour des migrants : une crise bien plus politique que migratoire

Un Conseil européen pour régler une crise migratoire… ou plutôt des crises politiques ? Une rencontre entre les membres de l'UE est prévue les 28-29 juin à Bruxelles, laquelle sera largement consacrée à l'immigration. Un sujet qui s'est imposé en haut de l'agenda, mais davantage en en raison des tensions entre la France et l'Italie ou de la crise sur la scène intérieure en Allemagne qu'en raison d'arrivées massives.





En effet, le nombre d'arrivées de migrants par la Méditerranée tend à baisser. Après un pic à plus d'un million en 2015, le nombre d'arrivées s'est élevé à plus de 362.000 en 2016, 172.000 en 2017 et 37.000 depuis début 2018. "La crise migratoire est derrière nous", a assuré à l'AFP Matthieu Tardis, chercheur à l'Ifri : "Pour la seule Italie la baisse a été de 80%, avec seulement 16.000 arrivants au total. Il faut aussi souligner que les migrations se font surtout dans des espaces régionaux, particulièrement pour les réfugiés : la Turquie et le Liban comptent parmi les pays qui en accueillent le plus, et de loin." Dans le détail, ils sont - selon les Nations Unies - environ 42 % à avoir gagné l'Italie, le reste se répartissant entre la Grèce (38%) et l’Espagne (20%).