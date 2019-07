Les Terres et mers australes françaises : quels sont ces territoires inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ?

Les Terres et mers australes françaises comptent la plus forte concentration d'oiseaux marins au monde, la plus grande diversité d'oiseaux et mammifères marins, des paysages volcaniques prodigieux, et des eaux riches et diversifiées. C'est le plus vaste espace inscrit au patrimoine mondial. Il s'agit du 45e site français classé par l'Unesco et du 6e site classé au titre du patrimoine naturel.