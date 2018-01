Les titres du JT de 13H

À la une de votre édition : la vigilance orange a été déclaré dans onze départements. Les surveillants de prison ont rejeté le projet d'accord proposé par le gouvernement. La quête peut maintenant s’acquitter grâce aux cartes bancaires, un mode de paiement sans contact. Et notre zoom de la semaine vous emmènera entre Salzbourg et Vienne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.