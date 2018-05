Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Disparition de Pierre Bellemare, l'un des pionniers de la télévision française. Un accident de car transportant des supporteurs de rugby a causé la mort de trois personnes et en a blessé onze. De violents orages ont causé de lourds dégâts dans les vignobles. Et enfin, zoom sur la Costa Brava à moto.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.