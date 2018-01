Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Au moins quarante morts dans un attentat en Afghanistan. L'eau de la Seine continue de monter, mais le pic de la crue devrait être atteint plus tard que prévu. Le point sur le nouvel accord entre la chancellerie et le syndicat majoritaire chez les surveillants de prison. Puis nos conseils pour passer un week-end insolite à Paris.



