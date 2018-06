Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Une jeune Française a été arrêtée sur une plage aux Etats-Unis en traversant la frontière canadienne par erreur. Les rayons des commerces sont remplis de vêtements d'été à prix bradés. Immersion dans le quotidien des pompiers de l'extrême, une unité d'élite spécialisée dans le sauvetage en milieu périlleux. La course du Grand Prix de France de Formule 1 se disputera le 24 juin sur le circuit du Castellet.



