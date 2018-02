Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : après la pluie, le froid va s'ajouter au calvaire des sinistrés de la crue. Salah Abdeslam sera jugé à partir du lundi 5 février à Bruxelles. Les Chinois investissent de plus en plus dans le Bordelais. Enfin, zoom sur Grenoble, 50 ans après les JO.



