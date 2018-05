Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la mort de Serge Dassault, la naturalisation de Mamoudou Gassama, la crise politique en Italie, les taux d'intérêts des prêts immobilier historiquement bas et le premier test pour les Bleus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.