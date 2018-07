Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la folle soirée dans le pays, en particulier, sur les Champs-Élysées après la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde 2018, les nouvelles des joueurs de Didier Deschamps au lendemain de leur victoire contre la Belgique, le décryptage de la "méthode Didier Deschamps" par l'ancien champion du monde Youri Djorkaeff, et notre analyse sur le futur adversaire de l'équipe tricolore : soit la Croatie, soit l'Angleterre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.