Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'opinion publique face à la grève à la SNCF, les engagements des géants mondiaux des nouvelles technologies sur notre territoire, nos destinations pour les vacances d'été, le rassemblement des Bleus à Clairefontaine et à la découverte de nos drôles de récifs.



Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.