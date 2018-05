Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la reprise du dialogue entre syndicats et gouvernement sur le dossier SNCF, le bilan d'Emmanuel Macron pour son premier anniversaire à l'Élysée, le fiasco du nouveau système de demande de carte grise, la fraude à la pomme de terre et l'impact du réchauffement climatique sur le Grand Nord.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.