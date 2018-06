Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-Un, le regain d'attractivité de notre pays, le refus de l'Italie d'accueillir un bateau de migrants, nos conseils pour réviser les épreuves du bac, et les confessions de Zidane, vingt ans après le sacre de la génération 98.



