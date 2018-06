Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'impact de la grève SNCF sur le premier week-end des grands départs en vacances, le coup de colère d'Emmanuel Macron contre certaines associations d'aide aux migrants en Méditerrannée, la forte hausse des arrêts maladie, le beau temps sur l'Hexagone et les retrouvailles entre les Bleus et leurs familles, avant le coup d'envoi des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.