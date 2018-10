Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la nouvelle version de Jean-Marc Reiser dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan, la bataille autour de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, les accusations de viol contre Cristiano Ronaldo qui plongent son club en Bourse et qui inquiètent ses sponsors, le gouvernement qui veut faire payer les mégots aux industriels du tabac, puis l'autodestruction d'une oeuvre de Banksy en pleine vente aux enchères.



