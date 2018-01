Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'affaire Alexia Daval, les inondations, l'épidémie de rougeole, le Marseille International Fashion Center 68 et le ski de randonnée.



Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.