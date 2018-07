Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le retour des Bleus dans leurs villes et clubs d'origine, l'entretien avec Didier Deschamps, les leçons de l'affaire Lactalis, la conférence de presse des enfants rescapés d'une grotte en Thaïlande, l'efficacité des masques antipollution et les beautés cachées de La Grande-Motte.



