Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'hommage national rendu à Charles Aznavour. Une expertise accable la conductrice du bus dans l'accident de Millas. Le prix Nobel de la paix 2018 attribué à Denis Mukwege et Nadia Murad. Les activités d'éveil des tout-petits. Le van aménagé, mieux que le camping-car. Puis, les derniers jours du marché aux poissons de Tsukiji.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.