Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : violence et exaspération à Calais, une nouvelle montée des eaux à Seine-et-Marne, un plan de départs volontaires dans la Fonction publique, la marque "C'est qui le patron ?!", le sosie vocal de Johnny Hallyday et le sanctuaire des loups en Espagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.